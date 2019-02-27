Голубые настилы на льду Мойки не впечатлили Росприроднадзор. Ведомство возбудило дело по двум статьям

В Росприроднадзоре не оценили креатив съемочной группы фильма «Серебряные коньки», которая застелила лед петербургской реки и двух каналов синими плитами. Ведомство возбудило административное дело.

Как говорится в сообщении Росприроднадзора по СЗФО от 27 февраля, инспекторы осмотрели реку Мойку, а также Крюков канал и канал Грибоедова после неоднократных жалоб горожан. На Мойке плиты уже демонтированы, а на каналах еще нет.

«Местами плиты повреждены, некоторые находятся на берегу канала. Древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска осыпаться. <...> Данные факты свидетельствуют о нарушении требований к охране водных объектов. В результате государственными инспекторами возбуждено дело по ч. 4 и ч.5 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении ООО «ФильмФест», – следует из сообщения.

В общей сложности, по двум статьям юрлицу может грозить до 90 тысяч рублей штрафа.

Также отмечается, что сотрудники Росприроднадзора обратились в ГУ МЧС по поводу выхода на лед и угрозе жизни и здоровью населения.

Фотографии гигантских настилов появились в Сети в конце января этого года. Вскоре стало известно, что яркости Мойке добавили для съёмок романтической комедии «Серебряные коньки».