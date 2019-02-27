Транспортный Ан-12 сел в аэропорту Братска с неработающим двигателем

Самолет Ан-12 экстренно приземлился в аэропорту города Братска в Иркутской области утром 27 февраля. По некоторым данным, у него отказал один из четырех двигателей.

Об отказе двигателя сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационных кругах. Транспортный самолет благополучно приземлился в Братске, на борту находились четверо, никто не пострадал. По данным СМИ, Ан-12 вылетел из Новосибирска и направлялся в Комсомольск-на-Амуре. Эксплуатирует самолет Авиационный сертификационный центр «Сибниа-тест».