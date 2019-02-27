Госпомощь не положена. Пенсионерка надеется на неравнодушных людей

Пенсионерка Валентина Ивановна в свои 64 старается вести активный образ жизни. Но проблемы со здоровьем дают о себе знать: не так давно у женщины резко снизился слух, что приносит не только неудобства в бытовом плане, но и опасно, например, на улице. Слуховые аппараты за госсчёт ей не положены – степень потери слуха считается недостаточной. Купить их за свои средства пенсионерка не в состоянии.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать необходимую сумму.

Морозова Валентина Ивановна, 64 года.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость: 83550 руб.

Несмотря на перенесенный тяжелый инсульт, Валентина Ивановна старается сохранять бодрость не только духа, но и тела. Пенсионерка увлекается скандинавской ходьбой и плаванием. Регулярный спорт помогает сохранять суставы и укрепляет сосуды. В прошлом Валентина Ивановна – отличный инженер, большую часть жизни посвятила разработке спортивных моделей шин на знаменитом «Красном треугольнике». В 90-е вместе с перестройкой работа закончилась. А потом случился инсульт. Теперь работать уже не пойдешь.

В последнее время у Валентины Ивановны серьезно упал слух. Пожилая женщина уже не раз буквально глохла из-за перепадов давления, проблем с сосудами, скачков погоды. Для полноценной жизни и качественного общения пенсионерке нужны слуховые аппараты. К сожалению, бесплатные устройства от государства ей не положены – степень потери слуха считается недостаточной. Валентина Ивановна живет на пенсию в 16 тысяч рублей, у супруга, тоже инвалида, пенсия примерно такая же. В месяц семейная пара тратит на лекарства более 10 тысяч рублей, а ведь еще есть квартплата, еда, да и экстренные траты случаются. Дети могут помочь только небольшими подарками к праздникам. Они выплачивают ипотеку, так как жить нескольким семьям в крошечной квартире родителей невозможно.

Валентина Ивановна надеется на помощь неравнодушных и добрых людей. Грустно чувствовать себя неполноценным, когда прикладываешь так много усилий для сохранения здоровья.

О том, как помочь Валентине Ивановне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/201/.