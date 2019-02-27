Леонардо Ди Каприо вслед за Памелой Андерсон вступился за косаток и белух в Приморье
Американский актер Леонардо Ди Каприо, который также известен как зоозащитник, призвал отпустить обитателей российской «китовой тюрьмы» под Находкой. Ранее их не решились освободить из-за опасения за их дальнейшую судьбу.
Сообщение Ди Каприо разместил на своей верифицированной странице в Facebook 27 февраля.
Ранее с призывом спасти приморских косаток и белух выступила фотомодель и актриса Памела Андерсон в своем заявлении на сайте фонда защиты животных IFAW.
Ди Каприо не в первый раз обращает внимание на Россию. Так, в 2010 году актер обсудил с президентом Владимиром Путиным проблему сохранения тигров.
Справка:
На китовые фермы в Приморье, которые в социальных сетях прозвали «китовыми тюрьмами», обратил внимание Greenpeace. После распространения информации об условиях содержания млекопитающих в бухте Средней их деятельностью заинтересовалась прокуратура. Росрыболовству вынесли предостережение, посчитав незаконными разрешения на вывоз морских животных за рубеж, которые выдавались с 2012-го по 2018 год.
В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Владивостока наложил обеспечительный арест на косаток и белух в рамках дела о незаконном вылове. Однако выпустить их на волю тогда посчитали опасным, так как животные могут погибнуть от холода. В Следственном комитете подчеркнули, что «принимаются меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания». Ведомство возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ). В Следкоме выяснили, что в период с июля по сентябрь 2018 года предприниматели поймали 12 косаток и 90 белух. 11 из 12 косаток оказались детенышами, которые «относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края». Все 90 белух также не достигли возраста половой зрелости. Согласно законам РФ, вылов групп китообразных с детенышами запрещен.