Леонардо Ди Каприо вслед за Памелой Андерсон вступился за косаток и белух в Приморье

Американский актер Леонардо Ди Каприо, который также известен как зоозащитник, призвал отпустить обитателей российской «китовой тюрьмы» под Находкой. Ранее их не решились освободить из-за опасения за их дальнейшую судьбу.

Сообщение Ди Каприо разместил на своей верифицированной странице в Facebook 27 февраля.

Ранее с призывом спасти приморских косаток и белух выступила фотомодель и актриса Памела Андерсон в своем заявлении на сайте фонда защиты животных IFAW.

Ди Каприо не в первый раз обращает внимание на Россию. Так, в 2010 году актер обсудил с президентом Владимиром Путиным проблему сохранения тигров.