МИД: Пакистан атакой на индийские самолеты продемонстрировал «желание и готовность к самообороне»

Целью ударов по индийским самолётам в Кашмире была демонстрация «желания и готовности к самообороне». Об этом заявил МИД Пакистана после атаки 27 февраля.

«Сегодня воздушные силы Пакистана нанесли удары по линии контроля из пакистанского воздушного пространства, – говорится в заявлении министерства, которое цитирует РИА Новости. – Это не были ответные удары на продолжающуюся агрессию со стороны Индии. В связи с этим Пакистан нанес удары не по военным целям, избегая человеческих потерь и сопутствующего ущерба. Единственной причиной было продемонстрировать наше право, желание и готовность к самообороне».

Ранее пакистанская армия назвала причиной уничтожения двух индийских военных самолетов нарушение воздушного пространства в спорном регионе Кашмир.

Сейчас дипломаты из Исламабада говорят о том, что страна не хочет эскалации конфликта, но Пакистан «полностью готов пойти на это, если будет вынужден».

Напомним, выжил один индийский пилот, его задержали после того, как он приземлился. Что с остальными военными, неизвестно.

Один из самолетов упал на территории Пакистана, другой — в Индии.

Кашмир — спорная территория, за которую две ядерные державы борются с середины прошлого века.