Соавтор закона о «суверенном Интернете» предложила вдвое увеличить штрафы за публикацию вредной для детей информации

Соавтор законопроекта о «суверенном Интернете» сенатор Людмила Бокова предложила вдвое увеличить штрафы за публикацию в Сети вредной для детей информации. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты российского парламента 27 февраля.

Согласно документу, за распространение в Интернете такой информации граждан предлагается штрафовать на три-четыре тысячи рублей, должностных лиц и предпринимателей — на 10-20 тысяч рублей, юридических лиц — на 40-100 тысяч рублей.

Людям или компаниям, которые организуют доступ к Интернету в местах, доступных для детей, также предложили увеличить штрафы за то, что они не защищают несовершеннолетних от вредной информации. Граждан предлагают штрафовать на 10-40 тысяч рублей, юрлиц — на 40-100 тысяч рублей.

Законопроект предусматривает штрафы и для «распространителей различных видов информации, призывающих детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию». Для граждан — это две-три тысячи рублей, для должностных лиц — 10-20 тысяч рублей, для юрлиц — 40-60 тысяч рублей.

Соавтор нашумевшего закона о «суверенном Интернете» (принят Госдумой в первом чтении 12 февраля) обосновала усиление регулирования Рунета необходимостью обеспечения «информационной безопасности детства».

Как ранее сообщал «Институт исследований Интернета», 97% российских школьников начальных классов «живут» в Интернете, но лишь каждый четвёртый контролируется родителями.