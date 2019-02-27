Происшествия
ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в небе над спорным Кашмиром
Два индийских военных самолета сбиты в воздушном пространстве Пакистана. ВВС ударили по ним, когда воздушные суда летели над Кашмиром.
Об этом 27 февраля в Twitter заявил представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.
«Сегодня ВВС Пакистана нанесли удары вдоль линии контроля в воздушном пространстве Пакистана», — написал он.
Асиф Гафур уточнил, что один пилот смог катапультироваться, его задержали после приземления. Что стало с двумя другими индийскими военнослужащими, пока неизвестно.
Атаке на индийские самолеты предшествовал удар, который ВВС Индии нанесли по лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. Итогом налета авиации стала гибель множества боевиков и уничтожение их транспорта, оружия и боеприпасов. В Нью-Дели заявили, что это было «абсолютно необходимо», поскольку группировка готовила атаки с участием смертников. По мнению индийской стороны, Исламабад не предпринял эффективных шагов, чтобы очистить свою территорию от инфраструктуры террористов.
Справка:
Отношения между Нью-Дели и Исламабадом традиционно носят напряженный характер. Между сторонами есть политические, исторические и территориальные разногласия, в частности - по статусу области Кашмир.
Кашмир - спорная территория, раздел которой не закреплен. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану.
Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад обвинения отрицает.