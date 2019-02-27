ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в небе над спорным Кашмиром

Два индийских военных самолета сбиты в воздушном пространстве Пакистана. ВВС ударили по ним, когда воздушные суда летели над Кашмиром.

Об этом 27 февраля в Twitter заявил представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.

«Сегодня ВВС Пакистана нанесли удары вдоль линии контроля в воздушном пространстве Пакистана», — написал он.

Асиф Гафур уточнил, что один пилот смог катапультироваться, его задержали после приземления. Что стало с двумя другими индийскими военнослужащими, пока неизвестно.

Атаке на индийские самолеты предшествовал удар, который ВВС Индии нанесли по лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. Итогом налета авиации стала гибель множества боевиков и уничтожение их транспорта, оружия и боеприпасов. В Нью-Дели заявили, что это было «абсолютно необходимо», поскольку группировка готовила атаки с участием смертников. По мнению индийской стороны, Исламабад не предпринял эффективных шагов, чтобы очистить свою территорию от инфраструктуры террористов.