При пожаре в частном доме в Кемеровской области погибли трое детей и пятеро взрослых

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в городе Мариинске Кемеровской области утром 27 февраля. Трое из них — дети в возрасте от года до восьми лет, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным регионального МЧС, одноэтажный дом загорелся около пяти часов утра по местному времени (01.00 мск). К моменту приезда спасателей полностью горели крыша и веранда, общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров.

«Негативными факторами развития пожара стали позднее обнаружение и сообщение о возгорании в оперативные службы», — заявили в МЧС и добавили, что в доме было печное отопление.

Фото: ГУ МЧС Кемеровской области

В СК заявили, что эксперты установят степень родства погибших. Как сообщил источник ТАСС в органах местной власти со ссылкой на данные соцслужб, в доме жили женщина с двумя детьми, ее сожитель, мать, а также брат со своей семьей.

Точная причина пожара сейчас устанавливается, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).