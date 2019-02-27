Украденный телефон сделал 18-летнего петербуржца миллионером. Счастье длилось три месяца

Полиция в Петербурге задержала вора, еще в декабре прошлого года в гостинице «Забава» присмотревшего для себя чужой iPhone. Приобретение оказалось куда более выгодным: через мобильное приложение юноша вывел со счета владельца 900 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, 18-летний житель Северной столицы не стал отпираться и в содеянном сознался, сейчас он ограничен подпиской о невыезде. Ему вменяют кражу в гостинице «Забава» на Дивенской улице в начале декабря прошлого года. Владелец iPhone 5S обратился в правоохранительные органы не сразу, рассказав, что кроме смартфона пропали 900 тысяч рублей с его банковского счета. Уголовное дело было возбуждено 2 февраля.