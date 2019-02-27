СК возбудил уголовное дело против украинского следователя за то, что он возбудил уголовные дела против семерых россиян

Инцидент с задержанием украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года продолжает обрастать уголовными делами. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против сотрудников правоохранительных органов Украины. Они, по мнению СК, незаконно привлекли к уголовной ответственности семерых военнослужащих Минобороны России и Погранслужбы ФСБ.

«Уголовное дело по части 2 статьи 299 Уголовного кодекса РФ возбуждено в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко», – сообщила 27 февраля официальный представитель СК Светлана Петренко.

В СК заявили, что россияне исполняли свой долг по охране Государственной границы Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и российского законодательства.

«Однако правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого старший следователь Губский при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности 7 заведомо невиновных граждан РФ, принимавших участие в операции по задержанию украинских военных моряков, незаконно нарушивших государственную границу России. Они якобы совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет», – продолжили в СК.

Обвинения российских военных были согласованы заместителем военного прокурора Южного региона Украины Мрочко, после чего направлены для вручения по месту прохождения военной службы гражданами РФ.