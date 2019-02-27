Юную развратницу задержали в Колпино. Она показывала мальчикам порно и не только

За секс с несовершеннолетним юношей в Колпинском районе Петербурга задержана сама недавно преодолевшая 18-летний порог девушка. Ей предписывают коллективный разврат и спам-рассылку порно.

Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, девушку ограничили подпиской о невыезде. Уголовные дела 19 февраля были возбуждены за секс с несовершеннолетним и по третьей части 135 статьи Уголовного кодекса – развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц.

Заявления на 18-летнюю жительницу Металлостроя подавали дважды – одна женщина рассказала о подозреваемой как об авторе рассылки «ВКонтакте» порнографических роликов, другая утверждает, что та заманила к себе домой и совратила ее 12-летнего сына.