«Тематическая» рассылка лжеминёра отправила на улицу почти 10 тысяч школьников и детсадовцев в Петербурге

Почти десять тысяч человек устроили незапланированную прогулку в Петербурге после очередных писем про «урановые и ртутные заложения». На этот раз акция была «тематической» — она касалась только учебных учреждений и детсадов.

Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, правоохранительные органы подвели итоги вчерашних эвакуаций. Они таковы: 8 учебных заведений, 3 дошкольных, всего 11. Отвлеклись от занятий 9787 человек. Угрозы не нашли, к половине третьего дня все проверочные мероприятия завершили.

А виной всему стал уже знакомый текст, пришедший на электронные адреса. В нем упоминаются «бомба без запаха», «урановые и ртутные заложения». По традиции автор желает читателям своего послания «попасть в рай». При этом о требованиях лжеминера в письмах ничего не сказано.

Напомним, очередная волна массовых эвакуаций накрыла Северную столицу в выходные дни 9-10 февраля, при этом всю последующую рабочую неделю «минирования» не прекращались ни на день. В основном страдали школы и торговые центры, но мишенями также стали больницы, музеи, театры, вузы, комитеты Смольного, редакции СМИ, суды и даже управление ФСБ. Автор (или авторы) сначала не выдвигал никаких требований, потом в письмах появилась сумма в 500 тысяч рублей — с каждого объекта. Подписывались злоумышленники то именем Владимира Путина, то Барака Обамы.