NBC News рассказал о роли Трампа в отключении от Интернета петербургской «фабрики троллей»

Приказ о проведении кибероперации, которая заблокировала доступ в Интернет для российской «фабрики троллей» во время промежуточных выборов в США в 2018 году, якобы лично одобрил и подписал президент США Дональд Трамп. Об этом 27 февраля сообщает телеканал NBC News со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников.

По словам собеседников телеканала, которые приводит РБК, Интернет у сотрудников петербургского агентства пропал из-за операции США за несколько часов до начала промежуточных выборов. Также он отсутствовал в течение нескольких дней после голосования. Сотрудники агентства в связи с произошедшим обращались с жалобами в свой отдел информационных технологий, добавляет телеканал.

Подобные действия американского Киберкомандования против представителей петербургского «Агентства интернет-исследований» (более известно как «фабрика троллей») телеканал называет «наиболее агрессивными» из всех, которые администрация Трампа когда-либо предпринимала «для борьбы с вмешательством России в выборы».​ «Фабрику троллей» в этом ранее обвинил спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер.

В Белом доме эту информацию комментировать отказались. Представитель Киберкомандования США Джозеф Холстед также отметил, что «секретное планирование и операции в киберпространстве» в ведомстве не обсуждают.

Ранее, 26 февраля, об операции США по отключению «фабрики троллей» от интернета, рассказала газета The Washington Post.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах, во время которых были переизбраны палата представителей и треть сенаторов, состоялись в ноябре 2018 года.

Расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентскую кампанию в США в 2016 году ведется в Соединенных Штатах с 2017 года. Российские власти свою причастность к этому отвергают.