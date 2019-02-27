Минсельхоз отказался расширять продуктовое эмбарго из-за рисков стабильного снабжения россиян нужными товарами

Инициатива Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продовольственное эмбарго, введенное в августе 2014 года в ответ на санкции, может создать риски для производителей и нарушить стабильные поставки продуктов, считают в Минсельхозе. Об этом 27 вефраля пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол прошедшего в ведомстве совещания и источник в министерстве.

Включение в список запрещенных к ввозу товаров концентратов и ингредиентов для детского питания несет в себе много рисков, утверждает собеседник газеты. Он отметил, что производство таких товаров в России не развито, а покупка сырья у стран, не подпадающих под продэмбарго, приведет к снижению качества.

Как добавляет РБК, вопрос расширения запрета поставок обсуждали в департаменте регулирования рынков АПК Минсельхоза. На встречу были приглашены руководители крупнейших объединений отрасли, включая Национальную мясную ассоциацию, Рыбный союз, Союз производителей соков и другие.

Глава Рыбного союза Сергей Гудков предупредил, что инициатива ФТС может нанести «колоссальный урон» отрасли, если под запрет попадет посадочный материал для разведения лосося.

Ранее в ФТС предложили расширить перечень товаров, запрещенных к ввозу из США, ЕС и ряда других стран. В письме и.о. руководителя ведомства Руслана Давыдова говорилось, что таким образом таможня намерена исключить возможность ввоза запрещенной продукции, задекларированной «кодами прикрытия» товаров, которые не включены в продэмбарго.

По словам представителя ФТС, наиболее характерным примером является хамон из ЕС, который ввозят в Россию под видом мясной продукции из не подпадающих под запрет стран, заведомо присваивая ему неверный код в декларации.

Так, в ФТС сочли необходимым запретить ввоз готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков, икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, яиц и др. Кроме того, в ведомстве предложили полностью ограничить ввоз живых животных.