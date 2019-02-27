Экс-адвоката Трампа лишили права на практику в штате Нью-Йорк
Апелляционный суд в нью-йоркском районе Манхэттен постановил лишить бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк, передает агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, подобное решение связано с тем, что ранее Коэн был признан виновным в совершении серьезных преступлений. По законам штата, это автоматически влечет за собой лишение права на адвокатскую практику.
Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он признал, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.
Источник: РИА Новости
Справка:
Спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 года ведет расследование так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и сговора окружения Трампа с российскими властями. В рамках этого расследования, как сообщали СМИ, изучают и контакты Коэна, который отрицал общение с представителями Кремля. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их абсолютно голословными. Однако конгрессменов беспокоит не столько эта история, сколько роль Коэна в скандале между Трампом и порноактрисой Сторми Дэниелс (Стеффани Клиффорд). Эту ситуацию некоторые противники президента пытаются использовать для обвинения Трампа в препятствовании правосудию.