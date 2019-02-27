Экс-адвоката Трампа лишили права на практику в штате Нью-Йорк

Апелляционный суд в нью-йоркском районе Манхэттен постановил лишить бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк, передает агентство Блумберг.

Как отмечает агентство, подобное решение связано с тем, что ранее Коэн был признан виновным в совершении серьезных преступлений. По законам штата, это автоматически влечет за собой лишение права на адвокатскую практику.

Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он признал, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.