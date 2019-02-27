Эрдоган: Турция не отступит назад в вопросе покупки С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь подтвердил намерение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, несмотря на давление США, и исключил какие-либо шаги назад по этому вопросу.

"(Президент России Владимир) Путин предоставил нам хорошие возможности (по условиям закупки С-400), и мы согласились. Если США нам предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, то мы тоже можем сказать "да", но о шагах назад по С-400 речи быть не может. Мы не можем здесь отступить", – сказал Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Он добавил, что надеется на изменение жесткого подхода США по поводу закупки Турцией С-400. "Наши соответствующие структуры сейчас ведут переговоры и будут продолжать их. Они также выступят перед конгрессом. Надеюсь, что этот неправильный (американский) подход изменится", – отметил турецкий лидер.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.

Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой". Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в октябре этого года.