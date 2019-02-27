Спецпредставитель президента США пообещал Венесуэле усиление санкций
США намерены расширить список санкций против Венесуэлы в ближайшие дни, сообщил спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. "Мы сказали, что санкции будут продолжаться, мы вчера объявили о санкциях", – сказал журналистам Абрамс.
"Будет больше, будет больше на этой неделе, будет больше на следующей неделе. Мы продолжим вводить санкции в отношении высокопоставленных членов режима и людей, которые занимаются их финансовыми делами", – заявил американский дипломат, сообщает ТАСС.
Напомним, США уже заморозили активы правительства Венесуэлы в стране, ввели санкции в отношении крупнейшей нефтяной компании Боливарианской республики, а также властей.
Справка:
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января – спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.