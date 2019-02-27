Спецпредставитель президента США пообещал Венесуэле усиление санкций

США намерены расширить список санкций против Венесуэлы в ближайшие дни, сообщил спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. "Мы сказали, что санкции будут продолжаться, мы вчера объявили о санкциях", – сказал журналистам Абрамс.

"Будет больше, будет больше на этой неделе, будет больше на следующей неделе. Мы продолжим вводить санкции в отношении высокопоставленных членов режима и людей, которые занимаются их финансовыми делами", – заявил американский дипломат, сообщает ТАСС.

Напомним, США уже заморозили активы правительства Венесуэлы в стране, ввели санкции в отношении крупнейшей нефтяной компании Боливарианской республики, а также властей.