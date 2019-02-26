Минстрой предложил штрафы до 1 млн руб. за нарушения в сфере ритуальных услуг

Минстрой предложил ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при оказании ритуальных услуг. Соответствующие поправки разработаны министерством, пояснительная записка к законопроекту есть в распоряжении RNS.

«Изменения в КоАП вводят новую статью о нарушении законодательства в сфере похоронного дела, которая включает в себя как общие, так и специальные составы административных правонарушений... Субъектами правонарушений являются физические лица, должностные лица и юридические лица. Ставки административных штрафов определены от 5000 до 1 000 000 рублей с учетом субъекта и состава правонарушения», — говорится в пояснительной записке.

Нарушением предлагается считать отказ в оказании содействия ритуальной службой уполномоченному органу в сфере похоронного дела при организации похорон, давление на родственников умершего для приобретения дополнительных ритуальных услуг, или лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон.

Кроме того, ввести ответственность предлагается за подготовку, установку и демонтаж могил лицами, не имеющими на это право.

Авторы законопроекта поясняют, что в действующем кодексе об административных правонарушениях отсутствуют такие составы, поэтому возникают сложности при привлечении нарушителей к ответственности.

«С учетом этого вызывает затруднение привлечение к ответственности по существующим фактам коррупции, вымогательства, навязывания гражданам дорогостоящих услуг и предметов ритуального назначения», — отмечается в документе.

В пресс-службе Минстроя сообщили, что законопроект будет внесён в правительство до 1 апреля 2019 года.