18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 65.62р
74.49р
00:38 27.02.2019
Расширенный поиск

Спорт
27.02.2019 00:23
Печать

«Послезавтра вы увидите другой хоккей». Как «Спартак» побил СКА

СКА сел в спартаковскую лужу. Не помогла ни поддержка жен, ни колдовство Ротенберга. Новый босс «Зенита» Александр Медведев тоже был, но ему явно было не до хоккея. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о главной спортивной сенсации дня.

«Послезавтра вы увидите другой хоккей». Как «Спартак» побил СКА

Кто бы мог подумать, что первый сюрприз в плей-офф КХЛ преподнесет СКА. В других-то парах стартовые матчи прошли буднично. Не считать же за сенсацию победу пятого в Западной конференции московского «Динамо» над четвертым «Йокеритом». Разве что удивил «Ак Барс», от которого «Авангард» не оставил и мокрого места. Издевательство было форменное. По своему потенциалу эта серия едва ли не самая интересная в первом раунде. По крайней мере была таковой до первой игры в Петербурге.

Семья за бойца

Главный вопрос у болельщиков СКА перед игрой был простой: кто из вратарей – Игорь Шестеркин или Магнус Хелльберг – займет место в воротах. В предыдущие годы Шестеркину, несмотря на отличную игру в регулярных чемпионатах, никогда не доверяли начинать плей-офф. Даже в прошлом сезоне, который россиянин провел, по сути, в качестве основного вратаря, в плей-офф играл его финский сменщик Микко Коскинен. Тогда Олег Знарок объяснял это отсутствием опыта у Игоря. В этот раз главный тренер СКА Илья Воробьев сделал ставку на Шестеркина. Российский голкипер отыграл отлично. Проблема в том, что партнеры его не поддержали.

«Послезавтра вы увидите другой хоккей». Как «Спартак» побил СКА

На символическое вбрасывание перед матчем вышел исполнитель нетленки «Я забиваю сваю» Денис Майданов. С почетной обязанностью певец справился лучше, чем бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Уходя со льда, он приложил шайбу слева к груди и изобразил, будто она бьется, как сердце. На трибуне с женами хоккеистов СКА развернули плакат с воодушевляющим лозунгом: «Семья за бойца. Идем до конца».

Покинул пост

«Спартак» почти весь первый период оборонялся. Все шло гладко, и тут главный тренер красно-белых Игорь Уланов за шесть минут до конца ушел со скамейки, как выяснилось, чтобы дать экспресс-интервью. Его самоуверенность восхищала. Даже в регулярном чемпионате по ходу матчей к журналистам отправляют помощников. Стоило Уланову вернуться к игрокам, и «Спартак» тут же забил. Красно-белые играли в большинстве. Оставалось всего шесть секунд до выхода нарушившего правила Патрика Херсли, когда Робин Ганзл забил почти в пустые ворота после паса с противоположного фланга. Среагировать на этот бросок у Шестеркина не было ни одного шанса.

За полторы минуты до конца периода СКА во второй раз остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Андрея Кузьменко. «Спартак» снова сумел воспользоваться этим подарком. 0:2 – лица хоккеистов СКА выражали полное непонимание, как такое вообще возможно. Да и никто этого не понимал в Ледовом.

«Шахматы» Ротенберга

Весь второй период СКА пытался отыграться. Была пара стопроцентных моментов, но вратарь гостей Юлиус Гудачек был слишком хорош в этот вечер. Растерянность петербуржцев росла. Моменты уже в равных составах стали появляться и у ворот Шестеркина.

На вип-трибуне тоже нервничали. Там Роман Ротенберг эмоционально что-то объяснял новому президенту «Зенита» Александру Медведеву, показывая рукой на лед, делал какие-то движения в воздухе, словно переставлял фигуры на шахматной доске. Вице-президент СКА явно сам рвался в бой. Медведев все больше был задумчив, что, впрочем, понятно. Ему было о чем подумать.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

СКА старался, что-нибудь придумать из последних сил. Александр Дергачев несколько раз пытался подраться, но безрезультативно. Шайба в ворота не шла.

В итоге матч так и закончился со счетом 0:2 в пользу «Спартака». Петербуржцы стартовали в плей-офф с поражения впервые за три года.

– Не забив ни одного гола, сложно рассчитывать на успех, – выдавил из себя очевидное Воробьев на послематчевой пресс-конференции.

– Почему все-таки не забили? – Уточнили мы.

– В причинах будем разбираться, – вдруг лицо Воробьева изменилось: брови сдвинулись, взгляд стал жестким, – послезавтра вы увидите другой хоккей.

Скорей бы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
26.02.2019 16:53

Группа «Эталон» открыла продажи квартир в секциях 14-16 ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») открыла продажи квартир в секциях 14, 15 и 16 жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится по адресу: проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
26.02.2019 16:00

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в топ-3 девелоперов города

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в тройку крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга по объемам продаж в 2018 году. Об этом говорится в исследовании проведенном организаторами федеральной премии UrbanAwards.
OOO "Лидер Групп"
26.02.2019 15:01

В ЖК YOGA компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

В первых трех очередях жилого комплекса YOGA действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.
«Аквилон Инвест»
26.02.2019 14:29

Три объекта «Аквилон Инвест» вышли в финал премии Move Realty Awards

За звание «Проект года комфорт-класса в Санкт-Петербурге» поборются ЖК «4YOU» и ЖК «КосмосSTAR» в Московском районе и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе.
предоставлено компанией Гарант
26.02.2019 13:13

У системы ГАРАНТ появился голосовой помощник

Правовая информация стала доступнее. Специалисты компании «Гарант» обучили приложение Яндекса Алиса распознавать юридическую терминологию и работать с информационным банком системы ГАРАНТ.
Группа компаний «ЦДС»
26.02.2019 12:59

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию 2 корпус ЦДС «Весна 3»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса ЦДС «Весна 3».
ПСК
26.02.2019 11:57

Оценка строителей перед покупкой квартиры

Более 50% недвижимости в Санкт-Петербурге строится силами генподрядных организаций, привлекаемых девелоперами и указываемых в проектной декларации. Качество и сроки строительства зависит от исполнителя не меньше, чем от надёжности и опыта самого девелопера.
ПСК
26.02.2019 11:49

В ЖК бизнес-класса повышенным спросом пользуются видовые квартиры

На старте продаж в домах бизнес-класса в первую очередь бронируются квартиры на верхних этажах. Таковы результаты анализа, проведенного специалистами отдела продаж компании «ПСК».
ПСК
26.02.2019 11:40

Цены на жильё не выросли вопреки прогнозам

Прогноз резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не сбылся. Главной причиной удорожания указывался переход на проектное финансирование, однако по данным федеральной системы бронирования новостроек «Нмаркет.ПРО», реальная цена на новостройки в Санкт-Петербурге с начала года выросла на 0,3%. Это абсолютно нормально – считают в «ПСК».
Setl Group
26.02.2019 11:18

Холдинг Setl Group помогает Петербургу и пригородам с уборкой снега

Сотрудники Setl Group и подрядных организаций холдинга с начала этого года принимают участие в уборке снега на территории ряда районов Санкт-Петербурга и пригородной зоны Ленобласти. Для очистки дорог и тротуаров холдинг выделил экскаваторы-погрузчики, минипогрузчики Bobcat, тракторы со щеткой и самосвалы.
СК «Полис Групп»
25.02.2019 17:51

Первый корпус ЖК «Полис на Комендантском» построен на 70%

Готовность домов первого этапа застройки эко-кварталов «Полис на Комендантском» (секции № 18,19,20) оставляет 70%.
ЗАО «Ленстройтрест»
25.02.2019 16:37

ГК «Ленстройтрест» вышла в финал федеральной премии по недвижимости

Экспертный совет ежегодной профессиональной премии Move Realty Awards 2019 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист участников. Голландский квартал «Янила Кантри» стал финалистом в номинации «Проект года комфорт-класса в Ленинградской области».