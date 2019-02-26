«Послезавтра вы увидите другой хоккей». Как «Спартак» побил СКА

СКА сел в спартаковскую лужу. Не помогла ни поддержка жен, ни колдовство Ротенберга. Новый босс «Зенита» Александр Медведев тоже был, но ему явно было не до хоккея. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о главной спортивной сенсации дня.

Кто бы мог подумать, что первый сюрприз в плей-офф КХЛ преподнесет СКА. В других-то парах стартовые матчи прошли буднично. Не считать же за сенсацию победу пятого в Западной конференции московского «Динамо» над четвертым «Йокеритом». Разве что удивил «Ак Барс», от которого «Авангард» не оставил и мокрого места. Издевательство было форменное. По своему потенциалу эта серия едва ли не самая интересная в первом раунде. По крайней мере была таковой до первой игры в Петербурге.

Семья за бойца

Главный вопрос у болельщиков СКА перед игрой был простой: кто из вратарей – Игорь Шестеркин или Магнус Хелльберг – займет место в воротах. В предыдущие годы Шестеркину, несмотря на отличную игру в регулярных чемпионатах, никогда не доверяли начинать плей-офф. Даже в прошлом сезоне, который россиянин провел, по сути, в качестве основного вратаря, в плей-офф играл его финский сменщик Микко Коскинен. Тогда Олег Знарок объяснял это отсутствием опыта у Игоря. В этот раз главный тренер СКА Илья Воробьев сделал ставку на Шестеркина. Российский голкипер отыграл отлично. Проблема в том, что партнеры его не поддержали.

На символическое вбрасывание перед матчем вышел исполнитель нетленки «Я забиваю сваю» Денис Майданов. С почетной обязанностью певец справился лучше, чем бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Уходя со льда, он приложил шайбу слева к груди и изобразил, будто она бьется, как сердце. На трибуне с женами хоккеистов СКА развернули плакат с воодушевляющим лозунгом: «Семья за бойца. Идем до конца».

Покинул пост

«Спартак» почти весь первый период оборонялся. Все шло гладко, и тут главный тренер красно-белых Игорь Уланов за шесть минут до конца ушел со скамейки, как выяснилось, чтобы дать экспресс-интервью. Его самоуверенность восхищала. Даже в регулярном чемпионате по ходу матчей к журналистам отправляют помощников. Стоило Уланову вернуться к игрокам, и «Спартак» тут же забил. Красно-белые играли в большинстве. Оставалось всего шесть секунд до выхода нарушившего правила Патрика Херсли, когда Робин Ганзл забил почти в пустые ворота после паса с противоположного фланга. Среагировать на этот бросок у Шестеркина не было ни одного шанса.

За полторы минуты до конца периода СКА во второй раз остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Андрея Кузьменко. «Спартак» снова сумел воспользоваться этим подарком. 0:2 – лица хоккеистов СКА выражали полное непонимание, как такое вообще возможно. Да и никто этого не понимал в Ледовом.

«Шахматы» Ротенберга

Весь второй период СКА пытался отыграться. Была пара стопроцентных моментов, но вратарь гостей Юлиус Гудачек был слишком хорош в этот вечер. Растерянность петербуржцев росла. Моменты уже в равных составах стали появляться и у ворот Шестеркина.

На вип-трибуне тоже нервничали. Там Роман Ротенберг эмоционально что-то объяснял новому президенту «Зенита» Александру Медведеву, показывая рукой на лед, делал какие-то движения в воздухе, словно переставлял фигуры на шахматной доске. Вице-президент СКА явно сам рвался в бой. Медведев все больше был задумчив, что, впрочем, понятно. Ему было о чем подумать.

СКА старался, что-нибудь придумать из последних сил. Александр Дергачев несколько раз пытался подраться, но безрезультативно. Шайба в ворота не шла.

В итоге матч так и закончился со счетом 0:2 в пользу «Спартака». Петербуржцы стартовали в плей-офф с поражения впервые за три года.

– Не забив ни одного гола, сложно рассчитывать на успех, – выдавил из себя очевидное Воробьев на послематчевой пресс-конференции.

– Почему все-таки не забили? – Уточнили мы.

– В причинах будем разбираться, – вдруг лицо Воробьева изменилось: брови сдвинулись, взгляд стал жестким, – послезавтра вы увидите другой хоккей.

Скорей бы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»