На Кубе разбился МиГ-23

Самолет кубинских ВВС разбился на Кубе, сообщает 26 февраля мексиканский портал Milenio.

По данным портала, самолет упал в муниципалитете Гуира-де-Мелена в провинции Артемиса примерно в 40 километрах от Гаваны. Пилот самолета катапультировался, а истребитель упалав безлюдной местности. По словам очевидцев, машина загорелась ещё в воздухе и пилот отводил её от населенных пунктов, прежде чем покинуть.

По предварительным данным, речь идет об истребителе МиГ-23 советского производства. официально власти и военные Куб не подтвердили крушение военного самолета.