Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что не боится возвращаться в Каракас

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что не боится возвращаться в Каракас, несмотря на угрозы со стороны действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мой долг – быть в Каракасе, несмотря на все риски. На этой неделе я вернусь [в столицу]. Если они [власти] захотят посадить меня в тюрьму, то имейте в виду, что у нас есть четкая стратегия на этот случай, и народ знает о ней", – сказал Гуайдо в интервью телеканалу NTN24, сообщает ТАСС. По словам оппозиционера, эта стратегия включает в себя народную мобилизацию и международную поддержку.

Накануне Мадуро в интервью телеканалу ABC заявил, что Гуайдо придется столкнуться с правосудием, поскольку правосудие запретило ему покидать страну.