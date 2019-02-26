«Это дурной вкус». Владимир Познер высказался по поводу песни о бомбёжке Вашингтона

Телеведущий Владимир Познер назвал исполнение песни о бомбардировке США, исполненную Концертным хором Петербурга в Исакиевском соборе дурновкусием, сообщает 26 февраля Газета.ru.

Также журналист усомнился в том, что такие песни вообще нужно где-либо исполнять, отметив, что лично он не считает это нужным. Познер добавил, что если бы в тексте шла речь о бомбардировке России, то вопросы о необходимости таких песен и вовсе бы не возникли.

«Без разницы, где ее исполнять – в Исаакиевском соборе, в Кремле или Дворце Спорта. Это дурной вкус», — сказал Познер.

Напомним, резонансную запись из Исакиевского собора заметили в соцсетях вечером 25 февраля. В ролике хор исполняет песню о бомбёжке Вашингтона. На старую, но малоизвестную композицию интернет-сообщество отреагировало бурно и с возмущением. Дирижёр Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов рассказал «Фонтанке», почему не считает песню чем-то криминальным и почему адмиралам не обидно её слушать ни сейчас, ни 10 лет назад.