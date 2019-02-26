The Washington Post: Американские военные отключили от Интернета петербургскую «фабрику троллей»

Американские военные якобы лишили выхода в Интернет сотрудников «Агентства интернет-расследований» в Петербурге. Об этом сообщает 26 февраля The Washington Post со ссылкой на несколько источников. Уточняется, что атака произошла в 2018 году и была знаком того, что нападения на США в киберпространстве «не останутся безнаказанными».

Издание утверждает, что атака была первой в своей роде, проведённой против России, в период выборов в конгресс США. Операцию провели сотрудники Киберкомандования ВС США при поддержке Агентства национальной безопасности.

Ранее об отключении «Агентства интернет-расследований», которое также называют «фабрикой троллей» и связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, не сообщалось. Но в начале 2019 года компании пришлось переехать из их пристанища в бизнес-центре "Лахта-2" из-за серии хулиганских писем о минировании.