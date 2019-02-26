СК РФ: По делу Арашуковых задержали еще двухподозреваемых

По делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова задержаны ещё двое подозреваемых, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Сегодня задержаны еще двое подозреваемых: бывший генеральный директор ОАО "Ессентукская Теплосеть" Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО "Газпром газораспределение Ставрополь") и и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная", – сказала она.

Они, как полагает следствие, получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа – Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов. По уголовному делу в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.