Национальная общественная телерадиокомпания Украины: Страна может отказаться от участия в Евровидении

Украина может отказаться от участия в Евровидении в этом году, заявила 26 февраля член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

«Конкурс приобрел такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году. Мы пообщаемся еще с артистами. Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу», – заявила она в эфире «Пятого канала».

Победительницей финала национального украинского отбора на Евровидение стала певица Maruv, которая вызвала бурю негодования из-за своих выступлений в России. К слову, 12 апреля исполнительница приедет с концертом в Петербург. Из-за резонанса она отказалась выступать на Евровидении, заявив, что не хочет превращать выступление в промо-акции украинских политиков.

Вслед за ней отказалась от участия группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на национальном отборе. В качестве претендента на поездку остаётся третий финалист – группа Kazka, которая, к слову, также имеет в России большую фан-базу. Теперь комиссия может предложить ей представлять Украину на международном конкурсе.