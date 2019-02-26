Украинские флаги с портретами Бандеры появились на здании «Ассоциации Венето-Россия» в Вероне

Трафаретные изображения лидера украинских националистов Степана Бандеры на жёлто-голубом фоне появились на здании культурной «Ассоциации Венето-Россия» в Вероне 26 февраля. Об этом сообщил президент организации Палмарино Дзоккателли.

«Очевидно, что речь идет об угрозе со стороны украинских националистов, которым не нравится деятельность нашей ассоциации. Мы всегда выступали за активное сотрудничество с Россией, за признание воссоединения Крыма с РФ. Мы пытались донести до общественного мнения Италии правду о событиях на востоке Украины и позицию Донецкой народной республики. Не случайно именно в здании нашей ассоциации 9 февраля состоялась презентация нового представительства ДНР в Италии», – цитирует Дзоккателли РИА Новости.

Он добавил, что ассоциация также активно поддерживала кампанию по лишению Петра Порошенко звания «почётный гражданин Вероны» и добилась своего летом 2018 года.

Дзоккателли подозревает в организации акции «горячие украинские головы», которые есть в Вероне, но и не исключает, что это проделки СБУ.