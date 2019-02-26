МО РФ: ВМФ России внимательно следит за американским эсминцем на Балтике

Эсминец "Грейвли" ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, за ним организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота, сообщает Национальный центр управления обороной России вечером 26 февраля.

"В 14.00 мск 26 февраля в акваторию Балтийского моря зашел эсминец УРО "Грейвли" ВМС США. Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", – говорится в сообщении.

Напомним, эсминец "Грейвли" вошел в воды Балтики уже второй раз в текущем году. В прошлый раз его сопровождали корветы Балтфлота " Бойкий" и "Сообразительный".