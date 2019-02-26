Новак: США цинично продавливают свой СПГ в Европу

Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил, что США в вопросе реализации проекта «Северный поток-2» продавливают свой сжиженный природный газ (СПГ) в Европу.

По его словам, Соединенные Штаты оказывают влияние на послов в европейских странах, заставляя давить по внешним экономическим каналам.

»... тут заинтересованы США, которые цинично продавливают свой сжиженный природный газ в Европу. Причем абсолютно цинично заставляя послов во многих европейских странах просто давить по внешним экономическим каналам, шантажируя другие страны по разным направлениям, включая оказание помощи», — сказал Новак.

Глава Минэнерго также отметил, что все политические мнения насчет реализации других маршрутов, абсолютно противоречат рынку, конкуренции и интересам европейских потребителей.