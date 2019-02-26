Главные конкуренты Maruv отказались выступать за Украину на «Евровидении»

Занявшая второе место в украинском национальном отборе на «Евровидение» группа Freedom Jazz отказалась представлять страну на конкурсе. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 26 февраля.

Артисты заявили, что находятся на этапе подписания контракта с европейским промоутером, а также ведут переговоры о фестивалях. Они поблагодарили поклонников за поддержку и добавили, что, возможно, когда-нибудь опять решат претендовать на участие в конкурсе.

25 февраля стало известно, что победительница национального отбора MARUV не поедет на «Евровидение». Исполнительница не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), так как у них возникли разногласия по поводу условий участия в конкурсе. Она пояснила, что некоторые пункты договора показались ей «кабальными», и отметила, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков».