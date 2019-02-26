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Бизнес
26.02.2019 21:11
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Глава Минэнерго РФ сравнил украинскую газотранспортную систему с "Жигулями"

Министр энергетики России Александр Новак назвал украинскую газотранспортную система изношенной и сравнил ее с автомобилем "Жигули".

В интервью "Газете.Ru" Новак сообщил, что транзит газа через Украину на сегодняшний день самый дорогой для России, тариф в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах.

"Украинская газотранспортная система, как я уже сказал, в достаточно изношенном состоянии с большими эксплуатационными расходами и так далее. Она требует просто огромных вложений, миллиардов евро для того чтобы ее восстановить и модернизировать до уровня хотя бы соответствующих современным технологиям. Какой смысл использовать "Жигули", если у вас есть современный автомобиль "Лада", например, если не говорить о каких-то иностранных моделях", – сказал Новак.

Он отметил, что себестоимость транспортировки газа по "Северному потоку" на сегодняшний день обходится почти в два раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по газовой системе Украины. По его словам, "это нормально, это конкуренция".

"Чем отличается газотранспортная инфраструктура, как вид деятельности по транспортировке газа, от других видов деятельности? Ничем. Должны использоваться наиболее эффективные, конкурентоспособные (маршруты), создающие возможность экономить, в первую очередь, потребителю. И создаваться условия для неувеличения расходов на закупку газа из транспортных расходов", – заявил Новак.

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