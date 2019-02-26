В России отзывают Fiat, Jeep и Chrysler. Большинство - из-за проблем с подушками безопасности

ООО «ЭфСиЭй РУС» объявило об отзыве 802 автомобилей марок Fiat, Jeep и Chrysler. Большей части машин нужно заменить газогенераторы в подушках безопасности, потому что родные может разорвать при срабатывании.

Из автомобилей Fiat под отзыв попал один единственный Ducato. У автомобиля, проданного в январе 2019 года, могут соприкасаться трубопроводы подачи и возврата топлива. В сервисном центре их установят в правильное положение, чтобы предотвратить это, сообщает 26 февраля пресс-служба Росстандарта.

Также под сервисную кампанию попали 58 автомобилей Crysler Pacifica, проданных с июля 2017 года. У этих машин можно получить доступ к механизму аварийной разблокировки АКП, просто сняв заглушку, без использования отвертки или подобных инструментов. А если заглушка случайно вытягивается наружу, машина может без предупреждения неожиданно начать движение. Дилеры заменят на этих «Крайслерах» заглушку на ту, которая не открывается без инструмента.

Остальные 743 отзываемых автомобиля – это внедорожники Jeep Wrangler, проданные с апреля 2010 года. Причиной их отзыва стал газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира. Из-за избыточного внутреннего давления он может разрушиться при обычном срабатывании подушек. Особенно вероятно возникновение такой неисправности на автомобилях, которые долго находились в условиях высокой влажности. В дилерских центрах специалисты заменят газогенератор в подушке безопасности переднего пассажира.

Проверить, попал ли автомобиль под отзыв, можно, сверив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта. Все работы в рамках сервисной кампании будут выполнены бесплатно для владельцев машин.