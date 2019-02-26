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Бизнес
26.02.2019 20:31
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Бизнесу настал торец. Тысячи магазинов в жилых домах могут закрыться из-за невыполнимых санитарных требований

Петербургский арбитраж запретил предпринимателю выгружать товары в магазин через единственный служебный вход, находящийся под окнами квартир. Это позволит Роспотребнадзору добиться того, чего не удалось скандальному законопроекту депутата Галины Хованской.

Бизнесу настал торец. Тысячи магазинов в жилых домах могут закрыться из-за невыполнимых санитарных требований

Евгений Курсков/Интерпресс

Арбитражный суда Северо-Западного округа встал на сторону Роспотребнадзора в споре с индивидуальным предпринимателем Вусалом Абдуловым. Как сообщила «Фонтанке» адвокат бизнесмена Валерия Осколкова, 26 февраля кассационная инстанция поддержала требование надзорного ведомства о закрытии магазина в жилом доме на улице Кораблестроителей, 16. 

Поводом для вынесения решения стала формулировка действующих санитарных правил (СанПиНов), которые запрещают заносить товар в коммерческие помещения со стороны двора и предписывают делать это с торцов зданий или через специальные подвальные тоннели. 

У небольшого супермаркета Вусала Абдулова два выхода (со стороны внутреннего двора и со стороны Боцманской улицы), но на оба выходят окна квартир, – дом 9-10 этажный, жилой.  В 2017 году Роспотребнадзор, получивший жалобу жильца, уличил предпринимателя в том, что тот использует для выгрузки товара вход для персонала и назначил ему за это штраф. Тот оплатил и стал использовать вход со стороны Боцманской улицы. Тогда же владелица помещения Оксана Ульянова получила  положительное заключение от ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспортребнадзора, в котором говорится, что продукты могут попадать в супермаркет со стороны магистрали. 

Но в 2018 году Роспортребнадзор обратился в суд с требованием закрыть магазин. Нового входа или специального тоннеля у магазина не появилось, а значит – требование об устранении нарушения не выполнено. 

Первая инстанция встала на сторону предпринимателя. По мнению суда, Роспотребнадзор не представил доказательства нарушения и вреда, нанесенного жильцам. Но уже в ноябре чаша весов Фемиды склонилась на сторону ведомства. Второй вход тоже расположен в непосредственной близости от окон жилых квартир, что несет «реальную угрозу жизни и здоровью людей». «Вопреки выводам суда первой инстанции, в данном случае конкретизация вреда и факт его причинения не имеют правового значения», – говорится в решении. Попытка обжаловать эти доводы в кассационной инстанции успехом не увенчались. 

По словам Валерии Осколковой, предприниматель после постановления кассационной инстанции закроет свой магазин. Но от борьбы не откажется и будет обжаловать решение в Верховном суде. «Мы будем указывать на то, что Роспотребнадзор противоречит сам себе, требуя закрыть то, что разрешил входящий в его состав «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»», – сказала она. 

Защита уже обратилась за поддержкой к омбудсмену по правам предпринимателей в Северной столице Александру Абросимову.  «Мы полагаем, что подобный судебный прецедент может создать крайне негативную практику в Санкт-Петербурге, которая повлечет массовое закрытие магазинов, кафе, парикмахерских и т.п.», – говорит Валерия Осколкова. 

В аппарате омбудсмена сообщили, что получили обращение  Вусала Абдулова, но пока изучают решение суда и затрудняются дать оценку последствий. В Роспотребрадзоре на момент публикации комментарий не предоставили.

Но эксперты и участники рынка уверены, что для малого бизнеса Северной столицы они будут катастрофическими. На данный момент бизнес арендует у города под торговлю и услуги более 13 тысяч встроенных помещений. В частной собственности находятся еще несколько десятков тысяч таких объектов. 

Требования  СанПиНа, на основании которого Роспотребнадзор потребовал закрыть магазин на улице Кораблестроителей, появились еще в 2010 году. Они и раньше доставляли неудобство предпринимателям.

«Примерно раз в полгода появляются обращения, за его нарушение налагаются штрафы», – говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Но закрытия магазинов ранее ведомство из-за этого не требовало. Или же помимо несоответствия данному СанПиНу у предприятия были выявлены другие оплошности, которые становились основанием для приостановки деятельности.

«Подавляющее большинство коммерческих помещений, особенно в центре города, находится именно в жилом фонде и не имеют специальных тоннелей или входов с торца здания. Значит, если эту практику применять тотально, все они подлежат закрытию. Это пагубная ситуация для города», – комментирует Владимир Меньшиков. 

Если Роспотребнадзору удастся применить такую практику и для других объектов, ведомство сможет добиться того, чего не получилось у скандального законопроекта депутата Галины Хованской. Как сообщала «Фонтанка», его вторая редакция разрешает использование любого коммерческого помещения для деятельности, не предусмотренной проектной документацией, только при согласии общего собрания собственников. Однако после протеста бизнес-сообщества законодатели решили вернуться к первой версии, где этого требования нет.

По  словам Владимира Меньшикова, оба факта можно расценить как давление на бизнес. «В прошлом году мы видели, как нестационарные торговые объекты, которые оказались под угрозой закрытия из-за новых ГОСТов. Теперь идет наступление на жилой фонд. Но спрашивается, где тогда работать?», – говорит эксперт. 

Претензии Роспотребнадзора по поводу разгрузки со стороны двора обоснованны, поскольку СанПиН это четко запрещает, говорит владелица агентства недвижимости Екатерина Лапина. Но требование обязательного входа с торцевой стороны или специального тоннеля может убить рынок коммерческой аренды. «В последние годы он и так стагнирует. Из-за ужесточившихся требований крупные ретейлеры перестали рассматривать жилой фонд. Коммерческих помещений со входом, который выходил бы на сторону без окон, попросту не существует. А те, которые переводились из жилого фонда в нежилой, часто имеют только один выход — во двор или даже не находятся на первом этаже», – комментирует она. При этом строить новые отдельно стоящие магазины, которые не вызывали бы нареканий, просто негде.

По мнению Владимира Меньшикова, выходом мог бы стать компромисс между соблюдением прав жильцов, на страже которых стоит СанПиН и интересами бизнеса. Например, можно было бы регламентировать время разгрузки или наличие специального шумоизолирующего козырька над зоной разгрузки товаров, если окна квартир выходят в ее сторону.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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