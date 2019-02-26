Когда Русь была частью Северной Европы. Три открытия археолога Евгения Носова

В Петербурге скончался историк и археолог Евгений Носов, бывший директор Института истории материальной культуры РАН и исследователь Рюрикова городища. За 45 лет исследований ученый перевернул представления историков о том, как выглядел древнерусский город, дополнительно обосновал теорию Ключевского и единство Северной Руси и Северной Европы.

Евгений Носов, скриншот видео с сайта youtube.com

1. Благодаря Носову ученые знают, как выглядел летописный Новгород в 9 веке

Евгений Носов сумел найти тот самый Новгород 9 века, о котором говорится в летописях. До того, как экспедиция Носова начала обследовать села в окрестностях современного Великого Новгорода, для ученых эта территория была большим белым пятном. Оказалось, что там были расположены поселения 8-10 веков и даже более ранних периодов.

«Благодаря Носову мы знаем, как выглядел Новгород в 9 веке, – говорит директор ИИМК РАН Владимир Лапшин – именно экспедиции Носова доказали, что Рюриково городище, находящееся в двух км к югу от современного Великого Новгорода, и является первоначальным городским центром. Выяснилось, что это было небольшое поселение с мощными рвами, которое весной в разлив превращалось в остров».

2. Раскопки Носова доказали, что Рюриково городище было центром международной торговли

Теория возникновения средневекового города получила свое подтверждение. Историк Василий Ключевский еще в конце 19 века предполагал, что в возникновении северного древнерусского города большое значение имела торговля, в том числе международная — но доказать это без данных археологии было невозможно. А Евгений Носов доказал своими археологическими находками. На Волхове начинались торговые пути, которые вели в Арабский Халифат и Византию. При раскопках на Рюриковом городище нашли скандинавские украшения, европейское оружие, восточные бусы, стекло и посуду. Фактически, в это время Северная Русь была частью Северной Европы.

3. «Русские мечи» на самом деле ковались на Рейне

Рюриково городище можно считать колыбелью российской государственности: именно здесь в IX—X вв. находилась резиденция новгородских князей, а сам древнерусский город был центром протогосударства. Экспедиции Носова находили здесь статусные вещи, прежде всего, оружие князя и его дружины. Например, франкские мечи, которые делали в мастерских в нижнем течении Рейна. Они ценились в Европе и даже у арабов. У арабских путешественников упоминаются эти мечи как «русские», но на самом деле они ковались в Европе.

Кроме того, выяснилось, что именно здесь христианство окончательно укрепилось как религия правящего сословия. Храм Благовещения, остатки которого сохранились в Рюриковом городище, был построен в 1103 году и является вторым древнейшим храмом Северной Руси после новгородского Софийского собора.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"