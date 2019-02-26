Под Калининградом заметили самолет-разведчик США и радиоразведчик ВВС Швеции

Два иностранных самолета-разведчика заметили в районе Калининграда днём 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10 в 09:00 мск взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Стратегический аппарат пересек воздушное пространство Франции и Германии, после чего в 15:05 по московскому времени приблизился к западным рубежам России и совершил разведывательный полет вблизи северо-восточных границ Калининградской области.

Кроме того, в 12:50 мск радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002 был замечен в акватории Балтийского моря и в зоне полетной информации Калининградской области.