Дипломат США посетил основателя Baring Vostok Майкла Калви

Представитель посольства США в России 26 февраля посетил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщается в Twitter диппредставительства.

«На 12-й день с момента задержания гражданина США Майкла Калви мы наконец получили разрешение от властей РФ на его посещение. Сегодня представитель посольства посетил г-на Калви, чтобы оказать ему поддержку и предложить помощь посольства», — говорится в сообщении.

На 12-й день с момента задержания гражданина США Майкла Калви мы наконец получили разрешение от властей РФ на его посещение. Сегодня представитель посольства посетил г-на Калви, чтобы оказать ему поддержку и предложить помощь посольства. (1/2) — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 февраля 2019 г.

В посольстве также добавили, что со всей серьезностью относятся к праву регулярно посещать задержанных граждан США и заботиться о том, чтобы с задержанными обращались гуманно и предоставляли доступ к медицинской помощи.

15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основателя фонда Майкла Калви.

По версии следствия, подозреваемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International financial technology group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный».