Самолеты-разведчики США стали чаще летать у берегов Венесуэлы

Американские самолеты-разведчики в последние дни все чаще появляются у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники.

Как отмечает телеканал, какие именно воздушные суда участвуют в операциях, не уточняется. Однако самолетами, способными осуществлять радиоперехват сообщений и отслеживать размещение вооружений, располагают военно-морские и военно-воздушные силы страны, пишет "Лента.ру" 26 февраля.

Собеседники телеканала подчеркнули, что разведчики собирают только те данные, которые можно получить, находясь в международном воздушном пространстве. Кроме того, в Пентагоне не обсуждают конкретные планы по военному вмешательству в дела страны. Такой вариант возможен, только если будут атакованы американские активы, сотрудники или диппредставительство.

Ранее 26 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США перебрасывают своих военных в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправили спецназ и готовят военное вторжение в Венесуэлу, чтобы свергнуть президента страны Николаса Мадуро.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.