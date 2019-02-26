Трамп поблагодарил вьетнамцев за радушный прием в Ханое

Президент США Дональд Трамп поблагодарил вьетнамцев за радушный прием, оказанный ему по прибытии в Ханой, где должна состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Только что прибыл во Вьетнам. Спасибо всем за прекрасный прием в Ханое. Огромные толпы и так много любви!" – написал Трамп в Twitter 26 февраля.

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 февраля 2019 г.

Его спецборт приземлился в главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай. Трампа встретили официальные представители властей Вьетнама. Перед трапом расстелена красная ковровая дорожка и выстроен почетный караул.

Из аэропорта президент США отправился в отель JW Marriott. Ранее в Ханой прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. В столице Вьетнама завершаются последние приготовления к саммиту США и КНДР, который должен пройти 27–28 февраля.

Напомним, с 1965-го по 1973 год вооруженные силы США участвовали во Вьетнамской войне, потери американцев оцениваются в 58 тысяч убитых и умерших от ран солдат и офицеров.