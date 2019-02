Трамп поблагодарил вьетнамцев за радушный прием в Ханое

Президент США Дональд Трамп поблагодарил вьетнамцев за радушный прием, оказанный ему по прибытии в Ханой, где должна состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Только что прибыл во Вьетнам. Спасибо всем за прекрасный прием в Ханое. Огромные толпы и так много любви!" – написал Трамп в Twitter 26 февраля.

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 февраля 2019 г.