Клишас попросил Познера отличать неуважение власти от оскорблений и объяснил, почему богатый чиновник - это хорошо

Председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас отправил письмо Владимиру Познеру, в котором попросил «отделить неуважение от оскорблений» власти на фоне заявления журналиста о резонансном законопроекте.

Об этом 26 февраля сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Клишаса. В начале месяца сенатор стал гостем на программе Познера. В следующем выпуске ведущий, комментируя его выступление, заявил, что, по его мнению, никто не обязан уважать власть. Он назвал слова Клишаса о том, что, оскорбляя власть, человек оскорбляет себя как избирателя этой власти, софистикой. По мнению Познера, чиновники должны заслужить уважение народа своей работой.

Клишас ответил, что законопроект направлен прежде всего на ограничение оскорбительных действий в отношении общества. Государство же является производным общества, считает он. По мнению сенатора, власть не может заставить никого себя уважать, но цель законопроекта не в этом, а в том, чтобы «предотвратить проявление неуважения в оскорбительной форме». «Оскорбления ни к чему, кроме отстранения от диалога вследствие нежелания их выслушивать, не приведут», — сказал член Совфеда.

Также Клишас отметил, что высокая зарплата представителей власти гарантирует их беспристрастность и объективность политической деятельности. Богатство представителей власти не может быть причиной особого спроса» с этих людей, потому что своей работой «на благо граждан политические деятели уже заслужили уважение значительной части населения».

Напомним, скандальный законопроект был принят в первом чтении 24 января. Внесённые в феврале поправки предлагают ужесточить штрафы за публичное оскорбление власть имущих. «Фонтанка» поговорила с одним из авторов инициативы, сенатором Андреем Клишасом. Он сказал, что не считает закон «драконовским».