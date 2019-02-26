Порошенко сообщил о кибератаке на ЦИК Украины со стороны РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Центральная избирательная комиссия Украины подверглась кибератакам со стороны России. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями IT-индустрии, передает "112. Украина" 26 февраля.

"В СНБО разработали механизмы защиты вместе с СБУ, департамент информационной безопасности и полиции по киберзащите ЦИК совместно с нашими американскими партнерами, потому что вчера и позавчера состоялись DDoS-атаки со стороны РФ", – заявил глава украинского государства.

Он также отметил, что после этого в Одессе прошли переговоры с представителями Вооруженных сил и Госдепартамента США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла о том, что российские спецслужбы планировали повредить сети связи, которые обеспечивают проведение выборов президента Украины.