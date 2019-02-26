Разводить Аршавина с Алисой будет Красносельский райсуд. У футболиста снова просят алименты

Бракоразводный процесс бывшего игрока петербургского "Зенита" Андрея Аршавина с супругой переместится на Суворовскую улицу в Красном Селе. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, добавивший, что по-быстрому получить свободу у спортсмена не выйдет.

Как сообщил Добровинский, мировой судья 97-го судебного участка направила гражданское дело по подсудности в Красносельский районный суд. По его оценке, раньше середины марта рассмотрение не начнётся. Необходимо определить место жительства ребёнка, а это подсудность федеральных судов. Кроме того, мировые суды ограничены суммой претензий в 100 тысяч рублей.

"Речь идёт о некоторой сумме, которую сторона истца выплачивать не хочет или не готова", – ответил адвокат на вопрос об алиментах на совместного ребёнка. Требовать их лично Алиса не стала после его настоятельной рекомендации. Аршавин, инициировавший бракоразводный процесс, в суд также не явился.

"Со слов Алисы, Андрей захотел срочно развестись, всё происходило в спешке, – отметил представляющий её интересы Добровинский и намекнул на другую свою звёздную клиентку: – Обычно игроки средней линии и нападения хотят оставить детей у себя. Мы будем добиваться для них той жизни, к которой они привыкли".

Алиса стала первой официальной женой Андрея Аршавина в 2016 году, в 2017-м у пары родилась дочь. Для неё это второй брак, от первого остались двое детей.

У спортсмена также есть ещё трое детей от бывшей гражданской жены Юлии Барановской. Он отдаёт половину зарплаты на их содержание.