КГИОП: замена окон в доме Петрова на Петроградке не была предусмотрена. Витражи демонтировали незаконно

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга не давал разрешение на замену окон в доме 22 на улице Пионерской. Об этом 26 февраля "Фонтанке" рассказали в пресс-службе КГИОП.

В здании старинные оригинальные витражи и деревянные рамы заменили на обыкновенные стеклопакеты. Это возмутило местных жителей и активистов. В КГИОП рассказали, что заявление на выдачу задания по замене окон даже не поступало.

В комитете подтвердили, что в 2017—2018 годах фасады здания подверглись капитальному ремонту, но замена старых окон в проекте не была предусмотрена. Также в КГИОП отметили, что проделанная работа ещё не принята. Комитет организовал контрольно-надзорные мероприятия и намерен выяснить, куда всё-таки делись витражи с известного дома на Петроградской стороне.

Напомним, 26 февраля активисты градозащитного движения Анна Капитонова и Сергей Васильев заявили об исчезновении витражей с доходного дома Петрова на Пионерской улице. Активисты пояснили, что, со слов жителей, с июня 2018 года по январь 2019 года на фасаде их дома проводились ремонтные работы, в этот период старинные окна с витражами в парадных лицевой части здания заменили на стеклопакеты. При этом дом внесён в спиок объектов культурного наследия, и витражи тоже находились под охраной.

Похожая ситуация случилась в Петербурге в 2017 году. Тогда витражи пропали в доме Сагалова на 6-й линии В. О. Разбирательство не закончилось ничем, так как районная прокуратура не смогла установить, куда делись исторические элементы декора.