В финском Эспоо обчистили ювелирный магазин на 16 тысяч евро. Похитители говорили по-русски

Дерзкое преступление было совершено днём 25 февраля в одном из торговых центров финского города Эспоо (недалеко от Хельсинки).

Как сообщила полиция Финляндии 26 февраля, силами четверых сообщников из ювелирного магазина было похищено 13 украшений на общую сумму в 16 тысяч евро. Двое мужчин зашли первыми, вслед за ними прибыла пара. Пока продавец обслуживал мужчину и женщину, двое других украли дорогие кольца.

По данным следователей, «подозреваемые говорили на русском или похожем на него языке». Злоумышленникам от 40 до 65 лет. Полиция не может сказать, в каком направлении скрылись преступники, однако в распоряжении правоохранительных органов есть их фотографии. Подозреваемые объявлены в розыск.

Следователь Янне Саари также предупредил владельцев других ювелирных магазинов, что такого рода преступления, как правило, совершаются неоднократно, и призвал продавцов быть внимательными.