Смольный не менял договоренностей с «Метростроем» по Фрунзенскому радиусу. Но встревожен отсутствием работ

Условия, на которых «Метрострой» достраивает три новые станции Фрунзенского радиуса, остаются в силе — подрядчик должен закончить работы к 1 июля. В то же время пока никакой активности на объекте нет.

Как рассказал «Фонтанке» 26 февраля глава КРТИ Серей Харлашкин, условий никто не менял. Так он ответил на просьбу уточнить позицию Смольного в отношении сроков ввода фиолетовой линии метро. Ранее в ходе заседания правительства врио губернатора Александр Беглов заявил, что станции «Шушары», «Проспект Славы» и «Дунайская» должны быть введены в этом году.

В то же время в сети опубликована рабочая переписка транспортного блока Смольного, где КРТИ сообщает, что «работы на объектах не ведутся, за исключением работ по содержанию горных выработок», а ОАО «Метрострой» «продолжает заявлять об отсутствии оборотных средств на закупку оборудования, материалов и для выплаты заработной платы рабочим». Кроме того, чиновники ссылаются на письма «Метростроя», в которых компания с одной стороны подтверждает намерение выполнить все работы в июне, а с другой — просит отложить срок погашения аванса до 31 августа. В самом предприятии «Фонтанке» уточнили, что это связано со спецификой и длительностью документальной работы по погашению аванса.

Напомним, ранее в комитете говорили, что поехать поезда по продолжению Фрунзенского радиуса смогут 1 сентября. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля. Мировое было утверждено 19 февраля.