"Тщательно управляемый политический театр". Госсекретарь США о конституционном референдуме на Кубе

США не признают конституционный референдум на Кубе, заявил госсекретарь североамериканских Штатов Майк Помпео.

Двадцать четвертого февраля кубинский коммунистический режим провел так называемый "национальный референдум" по пересмотру своей конституции. Эта уловка никого не должна обманывать, она практически ни к чему не ведет, кроме лишь постоянного предлога для продолжения однопартийной диктатуры, написал он в "Твиттере".

On February 24, the Cuban communist regime held what it called a «national referendum» on revisions to its constitution. No one should be fooled by this exercise, which achieves little beyond perpetuating the pretext for regime’s one-party dictatorship. https://t.co/dDdz6EW56B — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 февраля 2019 г.

Также, по его словам, весь процесс референдума представлял собой "тщательно управляемый политический театр", а публичные дебаты подавлялись.

Проект новой конституции одобрен избирателями Кубы по итогам состоявшегося в воскресенье референдума, сообщили власти. За проект нового основного закона проголосовали более 73% избирателей. В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики, – частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.