"Тщательно управляемый политический театр". Госсекретарь США о конституционном референдуме на Кубе

США не признают конституционный референдум на Кубе, заявил госсекретарь североамериканских Штатов Майк Помпео.

Двадцать четвертого февраля кубинский коммунистический режим провел так называемый "национальный референдум" по пересмотру своей конституции. Эта уловка никого не должна обманывать, она практически ни к чему не ведет, кроме лишь постоянного предлога для продолжения однопартийной диктатуры, написал он в "Твиттере".

On February 24, the Cuban communist regime held what it called a «national referendum» on revisions to its constitution. No one should be fooled by this exercise, which achieves little beyond perpetuating the pretext for regime’s one-party dictatorship. https://t.co/dDdz6EW56B