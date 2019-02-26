СМИ: Дом главного редактора «Авторадио» подожгли

Неизвестные устроили пожар в особняке медиаменеджера Ирины Ипатовой в поселке Киевский в Подмосковье.

В пресс-службе столичного МВД рассказали, что 5 февраля жительница поселка Новой Москвы пожаловалась на неизвестных, проникших в ее дом и устроивших там пожар. Имя владелицы коттеджа не называется, однако РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах утверждает, что пострадавшей стала именно Ипатова.

В отношении злоумышленников возбуждено дело по части 2 статьи 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК РФ.