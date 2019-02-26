Куда ушли 15 миллиардов «Газпрома»? Газовый гигант строит рекордно дорогой логистический центр, но опаздывает на полгода

Логистический центр «Газпрома» в Лесном станет самым дорогим в стране, в разы дороже самых современных и высокотехнологичных складских комплексов. «Фонтанке» стали известны подробности этого сверхсекретного проекта, реализацией которого недовольны и субподрядчики, и заказчик.

Jens Buettner/DPA/TASS

В числе газпромовских проектов в Петербурге и Ленобласти логистический центр в промышленном парке «Лесное» во Всеволожском районе области стоит особняком. Судя по объемам инвестиций, этот далеко не самый крупный в регионе складской комплекс станет самым дорогим в России.

Как сообщается на сайте компании «Газпром социнвест», которая выступает агентом заказчика, в Лесном будут размещаться крупные складские помещения, информационно-вычислительный центр для автоматизации логистических услуг, подземный склад готовой продукции, площадки для хранения автомобилей и контейнеров, станция автосервиса, гостиница, административные корпуса.

«Новый объект строится для нужд крупных бизнес-проектов, реализуемых ПАО «Газпром» на территории Ленобласти: газификация населённых пунктов, «Северный поток – 2», терминала «Балтийский СПГ» в Высоцке и сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций», – сообщал «Газпром социнвест».

Точная информация о стоимости проекта в открытых источниках отсутствует – тендер на выбор генподрядчика не проводился, так что даже тех минимальных данных, которые обычно можно найти в конкурсной документации, нет. В 2016 году, когда под этот проект покупались 25 га в промзоне «Лесное», эксперты по складской недвижимости рассчитывали, что он обойдется примерно в 3,5 млрд рублей.

Однако, судя по имеющимся у «Фонтанки» документам, только к середине лета 2018 года генподрядчик получил свыше 4 млрд рублей. По косвенным данным, общая сумма уже выплаченных авансов в счет закупки оборудования и выполненных подготовительных работ приближается к 6 млрд рублей, на очереди новый платеж еще на 3 млрд рублей.

А общая стоимость проекта под незамысловатым названием «Логистический центр ПАО «Газпром», по данным, которые передал «Фонтанке» источник в строительной отрасли Петербурга, – 15,8 млрд рублей. Если это правда, то в Лесном строится, без преувеличения, самый дорогой складской комплекс в стране. Стоимость квадратного метра, по самым скромным подсчетам, минимум втрое превосходит обычную цену строительства логистического комплекса класса «А».

Евгений Бумагин, директор по России и СНГ Jones Lang LaSalle, отмечает, что самым дорогим проектом логистического центра в России до сих пор считался комплекс LeroyMerlin в Подмосковье. Его размер — 140 тыс. м2, стоимость — 10 млрд рублей. И это будет один из самых совершенных в техническом смысле объектов на рынке. Вряд ли «Газпром» обладает какими-то более совершенными и дорогими технологиями, чем те, что использует LeroyMerlin, — таких просто не существует.

Аналогичный LeroyMerlin по площади, но с более простой начинкой, складской комплекс Wildberries на Симферопольском шоссе обойдется заказчику в куда более скромную сумму — 3,5 млрд рублей, напоминают специалисты по недвижимости. Нужны ли «Газпрому» технологии, которые использует LeroyMerlin, экспертам в области логистики непонятно. Судя по обозначенной самим газовым монополистом номенклатуре грузов, которые будут обрабатываться в Лесном, там не будет десятков миллионов единиц товара, а их оборачиваемость ожидается на порядок меньше.

Сделанные в 2016 году предположения аналитиков о том, что в Лесном может быть построено до 100 тыс. м2 складов, касались максимально плотной застройки купленного участка в 25 га. При стоимости 1м2 самого дорогого и высокотехнологичного складского объекта в 70 тыс. рублей, с учетом всей технической и информационной начинки по последнему слову логистической техники, самые смелые ожидания инвестиций «Газпрома» в Лесном можно было бы оценить в 7 млрд рублей.

Но на имеющихся рендерах складские площади изображаются значительно меньше. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты оценили размер крытых складов в диапазоне от 8 до 30 тыс. м2. А это значит, что ожидаемый объем инвестиций, который могли бы спрогнозировать участники логистического рынка — не более 2 млрд рублей. Поэтому цифра в 15 млрд рублей многих удивляет.

«Слева — подземные резервуары для топлива, посередине — небольшой склад для запчастей, правее — крытая площадка для хранения труб. То, что мы видим, – это самый обычный универсальный центр для промышленных грузов класса «В» или даже «В-». Таких по всей стране очень много. Строить такое дороже 1,5 млрд рублей нет никакого смысла», – поделился с «Фонтанкой» своим впечатлением от изучения рендера будущего логистического центра «Газпрома» Алексей Безбородов, руководитель ИАА «Инфраньюс».

Тем печальнее, что проект серьезно буксует, вызывая причины для жалоб уже второго подряд руководителя «Газпром социнвест».

Эта 100% «дочка» «Газпрома» в Петербурге занимается, в основном, обустройством многочисленных офисов корпорации, которые разбросаны по всему городу. К примеру, только мебели, и только для одного бизнес-центра на Внуковской, 2, было куплено на $5 млн. А строительно-отделочные работы там обошлись в 2,25 млрд рублей. Объем закупок «Газпром социнвеста» в масштабах страны — по крайней мере, тех, что более-менее прозрачно отражаются в открытых данных и были официально заключены с честно названными подрядчиками, — колеблется в районе 3-5 млрд в год.

Еще больше сумма контрактов, которые были объявлены, но, в силу особенностей выбора подрядчиков в структурах «Газпрома», данные о заключенных договорах и их исполнителях не разглашаются. Здесь по итогам 2017 года набирается почти 9 млрд рублей, в 2018 — 4,6 млрд рублей.

И уж совершенно отдельной строчкой проходят подряды, которые не отражаются вообще никак. Подсчитать, сколько тратится на них, человеку со стороны вообще невозможно. И вот проект логистического центра в Лесном — как раз такой.

У главы «Газпрома» Алексея Миллера и нескольких других топ-менеджеров есть привилегия самостоятельно выбирать и своей директивой назначать подрядчика на любой подряд. В Лесном таким генподрядчиком резолюцией самого Миллера № 626 от 21.06.2016 было назначено АО «Дипстройсервис», «прописанное» в подмосковном Жуковском в совершенно невзрачном бизнес-центре. Почему именно этому предприятию был передан заказ— в «Газпроме» не объясняют. Забавно, но даже кому принадлежит эта фирма — в открытых источниках не пишется, хотя вообще-то это вполне доступная информация у подавляющего большинства российских фирм.

В октябре 2018 года гендиректор «Газпром социнвеста» Виталий Бирюков пишет письмо в головную контору: денег подрядчику выдали, а когда он привезет оборудование, которое на них надо купить, — непонятно. Вернее, понятно, что никак не раньше 2019 года, хотя должен был в октябре – ноябре. Иными словами, «сложилась критическая ситуация», говорится в документе, попавшем к «Фонтанке». Письмо адресовано члену правления «Газпрома» Сергею Прозорову, так что он в курсе.

По странному стечению обстоятельств, спустя месяц после этого письма Виталий Бирюков покинул пост гендиректора «Газпром социнвеста». Ему на смену пришел Игорь Харченко, который, ознакомившись с положением дел в проекте в Лесном, также начал писать тревожные письма. Дословного содержания его писем в Москву у «Фонтанки» нет, но те, кто в курсе, говорят, там речь идет об отставании от графика на 200 дней и серьезные подозрения, что генподрядчик вот-вот потеряет возможность исполнять свои финансовые обязательства, несмотря на полученные многомиллиардные авансы.

«Фонтанка» попросила Игоря Харченко прокомментировать ход работ в Лесном. Тот пригласил корреспондента на встречу, для обстоятельного «нетелефонного» разговора. Но когда журналист явился в офис «Газпром социнвеста», секретарь передал ему, что встреча отменяется, и предложил все вопросы адресовать в пресс-службу «Газпрома».

К сожалению, официальный запрос в департамент 106 по информационной политике в отведенное законом время остался без ответа. В пресс-службе говорят, что он «в работе». Сотовый телефон гендиректора «Дипстройсервиса» Геннадия Дуюнова всю неделю также был недоступен.

«Фонтанка» связалась с поставщиками энергетического оборудования на этот объект — заказчик там уже не «Газпром», а сам «Газпром социнвест» – «РЭП Холдинг». В компании заявили, что передали все необходимое оборудование на 65 млн рублей еще в январе и больше ничего о его судьбе не знают.

Недостаток любопытства субподрядчиков легко объясним атмосферой чуть ли не военной секретности, созданной вокруг этого, казалось бы, совершенно гражданского логистического комплекса.

«У меня есть соглашение о конфиденциальности, объект имеет гриф секретности, противодействие иностранным разведкам. Вы как себе представляете, чтобы я что-то комментировал?!» – возмутился вопросу «Фонтанки» Виктор Морозов, топ-менеджер «Дипстройсервиса», единственный, до кого удалось в этой компании дозвониться редакции.

Те же субподрядчики, у которых отношения с «Дипстройсервисом» не задались, говорят, что «ситуация там очень неоднозначная», намекая на большие сложности с реализацией этого проекта. Они не связаны соглашениями о конфиденциальности, так что охотно делятся своей обидой с журналистами, хотя и на условиях анонимности.

«Мы были субподрядчиками «Дипстройсервиса», полностью выполнили свои обязательства, но с нами не расплатились. Находят кучу причин. У него «Газпром» не принимает работу, как я понимаю. «Дипстройсервис» не дал исходные данные — у меня в договоре все это приписано — не выполнил изначально договорные обязательства перед нами. И теперь пытается на меня переложить ответственность», – рассказал «Фонтанке» гендиректор фирмы, против которой в начале февраля «Дипстройсервис» подал иск.

Добавляет пикантности ситуации и то, что минувшим ноябрем права требования денег по договору №23-0772-ДПД-18 (между «Дипстройсервисом» и ПАО «Газпром») заложены по кредиту в Газпромбанке. Можно предположить, что деньги на строительство складов подрядчик уже получил не только от «Газпром социнвеста», но и от банка.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»