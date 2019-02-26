18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +3
$ 65.62р
74.49р
19:55 26.02.2019
Расширенный поиск

Финляндия
26.02.2019 18:04
Печать

В Финляндии освободили подозреваемого по делу об отмывании миллионов евро россиянина

Гражданин России, который является фигурантом крупного дела об отмывании миллионов евро компанией с российскими корнями Airiston Helmi, отпущен из-под стражи. Об этом 26 февраля сообщило Центральное бюро расследований Финляндии KRP.

«Полиция считает, что оснований для содержания под арестом больше нет, так как предварительное следствие продлится долго. Сегодня этот человек был освобожден из-под стражи, но его все еще подозревают в преступлениях», – заявил следователь KRP Томи Таскила. Россиянину инкриминируют налоговое мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

В сентябре в ходе спецоперации при обысках недвижимости компании были задействованы 400 сотрудников полици, пограничной охраны и даже Сил обороны. После обысков арестовали двоих подозреваемых — гражданина Эстонии и гражданина России. Первого отпустили ранее, ему вменяется пособничество. Главный подозреваемый находится за пределами Финляндии и общается с финским следствием через адвоката.

По версии следствия, компания Airiston Helmi занималась отмыванием денег и выплатила в общей сложности 2,8 млн евро «серой» зарплаты, используя нелегальный труд в строительстве объектов недвижимости и уклоняясь тем самым от выплаты налогов и пенсионных взносов.

Дело оказалось настолько масштабным, что уездный суд Варсинайс-Суоми 25 января продлил срок предъявления обвинений по делу Airiston Helmi до конца января 2020 года.

На сегодняшний день было скопировано около 210 терабайт данных с устройств и серверов, изъятых во время сентябрьских обысков, осталось ещё примерно 70. В дополнение к компьютерному оборудованию и цифровым носителям в ходе обысков были изъяты наличные на сумму около трех миллионов евро. В ходе следствия представитель компании потребовал вернуть конфискованное имущество, но суд отказал в ходатайстве и продлил срок изъятия до предъявления обвинений. Такое решение главного подозреваемого не удовлетворило, поэтому требование весной рассмотрит Апелляционный суд.

Центральная криминальная полиция запросила официальную помощь в обработке материалов на иностранных языках у Полиции безопасности и Сил обороны. Следствие ведётся в тесном сотрудничестве с налоговой службой. По словам Таскила, KRP также ожидает ответов на запросы о правовой помощи, которые, по  оценкам полиции, должны прийти в течение ближайших нескольких месяцев. В сентябре 2018 года Дмитрий Медведев назвал «параноидальным бредом» версию финских СМИ, что за деятельностью компании стоят российские военные, и пообещал, что «в случае запроса правовой помощи по правоохранительным каналам такая помощь будет оказана».

Справка:

Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников - основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг», гендиректором – Елена Романова. Airiston Helmi, по данным финских СМИ, с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной. Во время спецоперации 22-23 сентября, в которой приняли участие 400 финских силовиков, были изъяты носители с терабайтами информации, 3 млн евро наличными и ещё некоторое количество иностранной валюты, задержаны двое подозреваемых, 26 сентября они были арестованы. По некоторым данным, один из них — 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, второй — 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. В Финляндии активно обсуждалась версия о том, что земли россияне скупали в стратегических целях.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
26.02.2019 16:53

Группа «Эталон» открыла продажи квартир в секциях 14-16 ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») открыла продажи квартир в секциях 14, 15 и 16 жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится по адресу: проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
26.02.2019 16:00

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в топ-3 девелоперов города

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в тройку крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга по объемам продаж в 2018 году. Об этом говорится в исследовании проведенном организаторами федеральной премии UrbanAwards.
OOO "Лидер Групп"
26.02.2019 15:01

В ЖК YOGA компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

В первых трех очередях жилого комплекса YOGA действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.
«Аквилон Инвест»
26.02.2019 14:29

Три объекта «Аквилон Инвест» вышли в финал премии Move Realty Awards

За звание «Проект года комфорт-класса в Санкт-Петербурге» поборются ЖК «4YOU» и ЖК «КосмосSTAR» в Московском районе и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе.
предоставлено компанией Гарант
26.02.2019 13:13

У системы ГАРАНТ появился голосовой помощник

Правовая информация стала доступнее. Специалисты компании «Гарант» обучили приложение Яндекса Алиса распознавать юридическую терминологию и работать с информационным банком системы ГАРАНТ.
Группа компаний «ЦДС»
26.02.2019 12:59

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию 2 корпус ЦДС «Весна 3»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса ЦДС «Весна 3».
ПСК
26.02.2019 11:57

Оценка строителей перед покупкой квартиры

Более 50% недвижимости в Санкт-Петербурге строится силами генподрядных организаций, привлекаемых девелоперами и указываемых в проектной декларации. Качество и сроки строительства зависит от исполнителя не меньше, чем от надёжности и опыта самого девелопера.
ПСК
26.02.2019 11:49

В ЖК бизнес-класса повышенным спросом пользуются видовые квартиры

На старте продаж в домах бизнес-класса в первую очередь бронируются квартиры на верхних этажах. Таковы результаты анализа, проведенного специалистами отдела продаж компании «ПСК».
ПСК
26.02.2019 11:40

Цены на жильё не выросли вопреки прогнозам

Прогноз резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не сбылся. Главной причиной удорожания указывался переход на проектное финансирование, однако по данным федеральной системы бронирования новостроек «Нмаркет.ПРО», реальная цена на новостройки в Санкт-Петербурге с начала года выросла на 0,3%. Это абсолютно нормально – считают в «ПСК».
Setl Group
26.02.2019 11:18

Холдинг Setl Group помогает Петербургу и пригородам с уборкой снега

Сотрудники Setl Group и подрядных организаций холдинга с начала этого года принимают участие в уборке снега на территории ряда районов Санкт-Петербурга и пригородной зоны Ленобласти. Для очистки дорог и тротуаров холдинг выделил экскаваторы-погрузчики, минипогрузчики Bobcat, тракторы со щеткой и самосвалы.
СК «Полис Групп»
25.02.2019 17:51

Первый корпус ЖК «Полис на Комендантском» построен на 70%

Готовность домов первого этапа застройки эко-кварталов «Полис на Комендантском» (секции № 18,19,20) оставляет 70%.
ЗАО «Ленстройтрест»
25.02.2019 16:37

ГК «Ленстройтрест» вышла в финал федеральной премии по недвижимости

Экспертный совет ежегодной профессиональной премии Move Realty Awards 2019 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист участников. Голландский квартал «Янила Кантри» стал финалистом в номинации «Проект года комфорт-класса в Ленинградской области».