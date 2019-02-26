В Финляндии освободили подозреваемого по делу об отмывании миллионов евро россиянина

Гражданин России, который является фигурантом крупного дела об отмывании миллионов евро компанией с российскими корнями Airiston Helmi, отпущен из-под стражи. Об этом 26 февраля сообщило Центральное бюро расследований Финляндии KRP.

«Полиция считает, что оснований для содержания под арестом больше нет, так как предварительное следствие продлится долго. Сегодня этот человек был освобожден из-под стражи, но его все еще подозревают в преступлениях», – заявил следователь KRP Томи Таскила. Россиянину инкриминируют налоговое мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

В сентябре в ходе спецоперации при обысках недвижимости компании были задействованы 400 сотрудников полици, пограничной охраны и даже Сил обороны. После обысков арестовали двоих подозреваемых — гражданина Эстонии и гражданина России. Первого отпустили ранее, ему вменяется пособничество. Главный подозреваемый находится за пределами Финляндии и общается с финским следствием через адвоката.

По версии следствия, компания Airiston Helmi занималась отмыванием денег и выплатила в общей сложности 2,8 млн евро «серой» зарплаты, используя нелегальный труд в строительстве объектов недвижимости и уклоняясь тем самым от выплаты налогов и пенсионных взносов.

Дело оказалось настолько масштабным, что уездный суд Варсинайс-Суоми 25 января продлил срок предъявления обвинений по делу Airiston Helmi до конца января 2020 года.

На сегодняшний день было скопировано около 210 терабайт данных с устройств и серверов, изъятых во время сентябрьских обысков, осталось ещё примерно 70. В дополнение к компьютерному оборудованию и цифровым носителям в ходе обысков были изъяты наличные на сумму около трех миллионов евро. В ходе следствия представитель компании потребовал вернуть конфискованное имущество, но суд отказал в ходатайстве и продлил срок изъятия до предъявления обвинений. Такое решение главного подозреваемого не удовлетворило, поэтому требование весной рассмотрит Апелляционный суд.

Центральная криминальная полиция запросила официальную помощь в обработке материалов на иностранных языках у Полиции безопасности и Сил обороны. Следствие ведётся в тесном сотрудничестве с налоговой службой. По словам Таскила, KRP также ожидает ответов на запросы о правовой помощи, которые, по оценкам полиции, должны прийти в течение ближайших нескольких месяцев. В сентябре 2018 года Дмитрий Медведев назвал «параноидальным бредом» версию финских СМИ, что за деятельностью компании стоят российские военные, и пообещал, что «в случае запроса правовой помощи по правоохранительным каналам такая помощь будет оказана».