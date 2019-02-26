Путин переименовал Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин своим указом переименовал министерство по развитию Дальнего Востока в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 26 февраля.

«Переименовать министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Решение принято в целях повышения эффективности госуправления в сфере развития Арктической зоны России.