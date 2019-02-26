Бывшие сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» получили реальные сроки за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-главу Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергея Михайлова к 22 годам колонии строгого режима, а Руслан Стоянов, занимавший пост руководителя отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», получил 14 лет колонии строгого режима.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф «секретно». По некоторым данным, Михайлов и Стоянов могли снабжать секретной информацией американские спецслужбы. Об этом 26 февраля сообщает Интерфакс со ссылкой на оглашенную во вторник, 26 февраля, резолютивную часть приговора.

Анонимный источник уточнил агентству, что подсудимые вели двойную игру, заявляя, что их контакты с иностранными гражданами – это часть вербовочной деятельности. Кроме того, СМИ ранее сообщали, что по делу о госизмене арестованы также сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев и еще один работник ФСБ.