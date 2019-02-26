Финский сыр не доехал до Петербурга: тонну «санкционки» из Европы сожгли в печи

Более 970 кг молочных и мясных продуктов, которые изъяли на пунктах пропуска на границе с Финляндией за последние два месяца, уничтожили в высокотемпературной печи, сообщает 26 февраля пресс-служба Выборгской таможни.

Сжиганию подверглись 22 партии сыров, колбас и прочих изделий, которые попадают под эмбарго. Съедобные покупки конфисковали как у частных, так и у юридических лиц.

«При процессе уничтожения присутствовали заместители начальников таможенных постов и уполномоченные должностные лица таможенных постов, помощник прокурора Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленинградской области и незаинтересованные лица. По окончании процедуры должностные лица таможни, представители контролирующих органов и незаинтересованные лица подписали Акты об уничтожении запрещенной к ввозу продукции», – отчитались в ведомстве.