Финский сыр не доехал до Петербурга: тонну «санкционки» из Европы сожгли в печи
Более 970 кг молочных и мясных продуктов, которые изъяли на пунктах пропуска на границе с Финляндией за последние два месяца, уничтожили в высокотемпературной печи, сообщает 26 февраля пресс-служба Выборгской таможни.
Сжиганию подверглись 22 партии сыров, колбас и прочих изделий, которые попадают под эмбарго. Съедобные покупки конфисковали как у частных, так и у юридических лиц.
«При процессе уничтожения присутствовали заместители начальников таможенных постов и уполномоченные должностные лица таможенных постов, помощник прокурора Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленинградской области и незаинтересованные лица. По окончании процедуры должностные лица таможни, представители контролирующих органов и незаинтересованные лица подписали Акты об уничтожении запрещенной к ввозу продукции», – отчитались в ведомстве.
Справка:
«Правила уничтожения товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн» были утверждены постановлением Правительства РФ № 774 от 31 июля 2015 года. Эмбарго на ввоз в Россию ряда продуктов из Европы и ряда других стран, введённое в августе 2014 года как ответ на санкции Евросоюза и США после крымских событий, продлено до 31 декабря 2019 года.
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